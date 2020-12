L’open day dell’Istituto tecnico Mossa domani in diretta su YouTube e Facebook

In programma laboratori e dimostrazioni online per gli studenti di terza media



In periodo d’emergenza ci si ingegna e l’Istituto tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano propone il consueto open day di orientamento in diretta streaming. L’appuntamento per gli alunni di terza media interessati ad iscriversi in uno dei corsi che propone la scuola è per domani sabato 19 dicembre. “I docenti e gli studenti testimonial della nostra scuola accoglieranno gli studenti e le loro famiglie”, spiega la dirigente, Marillina Meloni. “Per collegarsi è sufficiente cliccare sul logo YouTube o Facebook dalla pagina dell’open day sul nostro sito. Si comincia alle 15 e andremo avanti fino alle 19”. “La diretta”, prosegue la dirigente, “è orientata a far conoscere il nostro istituto al mondo esterno attraverso una simpatica e moderna visita virtuale, in cui verrà approfondita la conoscenza degli ambienti e delle strutture di cui disponiamo, compresi i laboratori, le palestre e l’auditorium”. Durante la diretta streaming alunni e genitori potranno partecipare a diverse attività, laboratori e dimostrazioni, intervenire, porre domande e chiarire eventuali dubbi relativi alla iscrizione alla scuola superiore. “Siamo certi”, conclude Marillina Meloni, “che la visita potrà contribuire ad aprire nuove prospettive al momento della scelta del percorso di studi in una scuola superiore”. La dirigente ricorda inoltre che la commissione orientamento, coordinata dal professor Antonio Seu, è in piena attività: “Con slancio e tempestività sta svolgendo gli incontri on line con tutti gli alunni delle ultime classi della scuola secondaria di I grado, ai quali viene regalato un di righello colorato con il logo dell’istituto”. Venerdì, 18 dicembre 2020 L'articolo L’open day dell’Istituto tecnico Mossa domani in diretta su YouTube e Facebook sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano