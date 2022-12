Oristano

Mascherine, smart working, assembramenti e vaccini. A rischio i grandi eventi?

Nuove indicazioni alle Regioni sulla gestione della pandemia. In caso di una nuova ripresa pandemica in Italia, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno previsto – tra le altre misure – il ritorno delle mascherine al chiuso e il ricorso allo smart working. Possibile anche una maggiore attenzione agli assembramenti e un potenziamento della sorveglianza sulla circolazione del virus.

Si tratta di misure che, se nuovamente confermate, potrebbero mettere a rischio la realizzazione degli eventi di grande richiamo, ai quali si sta tornando recentemente, come la Sartiglia di Oristano, in programma a febbraio.

La circolare ministeriale ‘”Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23″ emanata ieri, è legata all’aumento dei contagi in Cina. Il documento è stato predisposto dopo un confronto con le Regioni e le Province autonome e sarà utile per “predisporre a livello regionale un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale”.

Non manca un richiamo ai vaccini: oltre all’invito alla somministrazione della quarta dose, c’è anche il riferimento a un’ulteriore dose per le categorie più a rischio.

Secondo il Ministero, “sebbene l’evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SarsCoV2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione”.

“Non c’è ragione di preoccuparsi e di rinunciare a programmi di vacanze”, ha detto presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in una intervista al ‘Corriere della Sera’, invitando gli italiani a partire “in tranquillità, con un occhio di riguardo per le persone anziane e i fragili che dovrebbero essere protetti con vaccino e uso di mascherina in situazioni di affollamento”.

Sui possibili rischi in Italia dopo la massiccia ripresa dei contagi in Cina, Brusaferro ha spiegato che “non ci sono segnali di allarme, attualmente. I dati dell’epidemia in Italia riportati nel bollettino di ieri riflettono una situazione piuttosto calma. I casi di positività stanno scendendo. I ricoveri in ospedale sono stabili nei reparti di terapia intensiva mentre si stanno riducendo nelle aree mediche”.

