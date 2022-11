L’ombra del cyberbullismo sulla morte del 14enne di Olbia: indaga la procura

Svolta sulla morte di un quattordicenne di Olbia. La procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta, la sostituta procuratrice Nadia La Femina ha prima disposto l’autopsia sul suo corpo, come anticipato da Casteddu Online, e poi ha deciso di approfondire le cause del gesto estremo. Il minorenne è stato trovato ieri nella sua stanza, privo di vita, dai genitori. Stando a quanto trapela, inoltre, anche il giorno del dramma aveva seguito le lezioni con la modalità della didattica a distanza. Sul posto era intervenuta la polizia, poi i carabinieri: le forze dell’ordine hanno inoltrato i primi elementi alla procura. Ed è stata confermata la decisione di aprire un’inchiesta: il giovanissimo studente, infatti, potrebbe avere avuto uno stato molto grave di sofferenza legato a episodi di cyberbullismo o bullismo. La strada principale battuta dagli inquirenti, però, sembra essere proprio la prima, ecco perchè sono stati sequestrati il computer, il telefono e gli altri dispositivi elettronici utilizzati, di frequente, dal quattordicenne. Domani si conosceranno gli esiti dell’autopsia e poi, salvo sorprese, il corpo sarà restituito alla famiglia per la celebrazione del funerale. Le indagini, in parallelo, andranno comunque avanti.