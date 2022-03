L’omaggio di Pula a Fra Nazareno, un nuovo monumento al frate del conforto e delle guarigioni

Le spoglie di Fra Nazareno riposano nella sua Pula, celebrata la cerimonia di tumulazione del feretro nel nuovo monumento. La sindaca Carla Medau: “Fra Nazareno è un dono speciale per la nostra Comunità e per la Sardegna intera”.Un frate a cui sono attribuite decine di guarigioni inspiegabili grazie alle sue preghiere, intercessioni, ma da lui in tantissimi si rivolgevano anche solo per un conforto, un consiglio prezioso trovando consolazione e serenità: malati nel corpo e nello spirito, giungevano da tutta l’isola per aver un incontro spirituale con il frate, a cui era sufficiente l’imposizione delle mani o uno sguardo al cielo per alleviare e, in tanti casi, guarire “inspiegabilmente” le sofferenze.A trent’anni dalla sua scomparsa, Pula, dove nacque il 21 gennaio del 1911, ha dedicato due settimane di preghiere e raccoglimento culminate con il posizionamento delle spoglie mortali, alla presenza dell’Arcivescovo di Cagliari, Mons. Baturi e di alcuni esponenti del Tribunale ecclesiastico, di Padre Roberto e Padre Fabionel e del medico legale Roberto Demontis, nel nuovo monumento dedicato a Fra Nazareno nel Santuario di Nostra Signora della Consolazione in loc. Sa Guardia e Su Predi. “Abbiamo vissuto due settimane di grandi emozioni e di profonda spiritualità” ha specificato Medau.