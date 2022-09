Ghilarza

Inviata una diffida: “Non sono autorizzati dalla Regione e non sono tradizionali”

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha inviato una diffida al sindaco di Ghilarza Stefano Licheri, per impedire che domenica 4 settembre “si svolga un gioco che mette in palio animali durante i festeggiamenti in onore di Santa Maria Ausiliatrice di Trempu”.

“Il gioco, organizzato dal Comitato di Trempu”, spiegano dall’Oipa, “consiste nell’indovinare il peso e la lunghezza di alcuni animali tenuti legati – o comunque limitati nei movimenti – durante la giornata, anche se con temperature elevate. Gli animali – conigli, galline, maiali e ovini – come nelle passate edizioni sono costretti a rimanere in questo stato, finché il vincitore può portarli a casa per farne quel che vuole, compreso ucciderli e farli finire nel piatto”.

Con la diffida, inviata per conoscenza anche alla Questura di Oristano, l’associazione animalista ha chiesto “un intervento immediato per vietare l’utilizzo di animali in questo evento”.

“Anche alla luce della sensibilità dell’opinione pubblica in tema di tutela degli animali da poco entrata in Costituzione”, scrive l’Oipa, “tale decisione avrebbe un rilevante e positivo riscontro nell’opinione pubblica che ha già inviato segnalazioni di dissenso all’associazione”.

«Secondo quanto ci risulta, tale gioco non è autorizzato dalla Regione Sardegna e soprattutto non vi è prova formale che sia considerato storico e culturale”, ha dichiarato Roberto Fadda, delegato dell’Oipa di Oristano. “I nostri volontari saranno presenti durante l’evento per verificare le condizioni di benessere degli animali qualora si decidesse di consentire il gioco, nonostante la diffida del nostro sportello legale, e nel caso si manifestassero stati di malessere negli animali, denunceremo eventuali violazioni della normativa in materia di tutela”.

