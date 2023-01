L’odissea di un impiegato di Serdiana: “Minacce e intimidazioni, mi hanno anche bucato le gomme dell’auto”

L’ultimissima amara sorpresa risale a ieri. Le gomme della sua Opel, parcheggiata nella centralissima via Roma a Serdiana, squarciate: “Qualcuno le ha forate con qualche utensile appuntito”, così si legge nella denuncia fatta, ai carabinieri, da Alessandro Saba. Quarantaquattro anni, sposato e con un figlio, lavora come impiegato per conto della Conad. Quello che, a prima vista, potrebbe sembrare il gesto compiuto da un incivile, non lo è agli occhi di Saba, però. Che ha sporto denuncia ai militari e, in parallelo, ha contattato la nostra redazione: “Questo dà il senso del clima che ormai si respira a Serdiana, dove chi segnala situazioni sgradevoli venga minacciato e intimidito. Non so se questo mio tentativo di far emergere gli accaduti possa essere preso in considerazione, ma potrebbe essere un tentativo di sollecitare ulteriormente le istituzioni a porre un freno ai vari atti intimidatori di danneggiamento di cui anche altre persone sono state oggetto”. Intimidazioni? Minacce? “Sì”, prosegue Saba. Che snocciola quelli che, agli occhi di persone civili, sono gesti altrettanto civili. “Ho segnalato alle Forze dell’ordine alcuni furgoni senza assicurazione e anche casi di disturbo della quiete pubblica e rumori notturni molesti”. Saba racconta di aver contattato “la polizia Locale, i carabinieri e l’amministrazione comunale”. Gesti da cittadino modello che, però, non sarebbero piaciuti a qualcuno: “Un po’ di tempo fa ho anche subìto minacce verbali da parte di una persona. Il mio avvocato sa già tutto, spero che le istituzioni facciano qualcosa”.