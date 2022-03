L’Italia batte la Turchia per 3 a 2, nella partita delle deluse dei play off per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. La disfatta di Palermo brucia ancora e l’inizio degli azzurri è timido e impacciato. Dopo 4′ la Turchia è già in vantaggio con Under, poi la doppietta di Cristante e il goal di Raspadori sembrano porre fine alla gara ma a pochi minuti dal termine, la Turchia la riapre con Dursun. Finale in leggero affanno e alla fine successo che aumenta il rimpianto per la sconfitta con la Macedonia del nord.

Di sicuro Mancini avrà tanto da lavorare per trovare un gruppo motivato e per fare della nazionale italiana, la nazionale all’altezza del blasone che merita.

