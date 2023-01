L’Istituto Don Deodato Meloni apre al mondo della modo e inaugura i corsi serali

Oristano Tanti i settori in cui specializzarsi con un’offerta didattica sempre attuale per formare i lavoratori del domani Grandi novità all’Istituto di istruzione superiore Don Deodato Meloni di Oristano: dopo gli indirizzi Agrario, Alberghiero e Professionale, apre al mondo della moda attivando il corso “Industria e artigianato per il made in Italy”, per offrire ai suoi studenti una formazione all’insegna dell’eccellenza e l’attualità in grado di soddisfare le richieste del mondo del lavoro. Tra i primi in Sardegna, l’indirizzo Moda darà agli studenti e alle studentesse la possibilità di costruire un percorso scolastico adeguato a un profilo professionale strettamente collegato con la realtà produttiva sarda, composta da molte piccole e medie aziende che lavorano su commesse di stilisti e costituiscono un vero laboratorio del made in Italy. Il nuovo corso infatti risponde alle esigenze delle aziende, che richiedono personale qualificato, capacità di utilizzare strumentazioni offerte dalle moderne tecnologie, una buona manualità e solida cultura di base. Alle materie tradizionali, tra le quali letteratura, storia e matematica, si affiancheranno materie di indirizzo, come Progettazione e realizzazione del prodotto moda e Tecnologie applicate ai processi produttivi, affrontate sia con la didattica in classe che in laboratorio. Ad accrescere le competenze degli studenti, ci penseranno, inoltre, le stesse aziende del territorio, con azioni formative in grado di plasmare dei professionisti qualificati per il mercato del lavoro. Grazie alla presenza di un convitto maschile e femminile, il corso potrà inoltre agevolmente essere frequentato da ragazzi e ragazze provenienti da tutta l’Isola. Ma è solo uno dei nuovi arrivi: infatti dal prossimo anno scolastico ci saranno, oltre a quelli mattutini, anche tre corsi serali, uno per l’indirizzo Servizi sociali, uno Agrario e l’altro Alberghiero. I percorsi di studio. Tre, dunque, gli istituti storici del Don Deodato Meloni, con ben quattro indirizzi pronti a soddisfare le richiedere del mercato del lavoro. Primo fra tutti l’Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente di Nuraxinieddu, il polo scolastico di riferimento dell’agroalimentare in Sardegna. Con il corso di studi quinquennale (qui un’anteprima offerta da Rai Scuola), si potrà conseguire il diploma di tecnico dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, un professionista in grado di operare da vero protagonista nel comparto agroalimentare, della gestione del territorio e del turismo rurale. Chi vorrà potrà proseguire il corso di studi iscrivendosi in qualsiasi facoltà universitaria.

Uno scatto dalle serre dell'Istituto

L’Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente di Nuraxinieddu, il polo scolastico di riferimento dell’agroalimentare in Sardegna, dispone di numerosi laboratori d’informatica, lingue, chimica, fisica e micropropagazione, oltre che di serre e di un’azienda agraria. Fiore all’occhiello dell’istituto il birrificio, il frantoio, il laboratorio per la produzione enologica e di marmellate, caseificio e la serra idroponica. La sede è dotata, inoltre, di impianti sportivi, mensa e convitto maschile e femminile. Sempre con sede a Nuraxinieddu e una succursale in Via Carducci, nell’ex Hotel Amsicora, a Oristano, l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Don Deodato Meloni diploma da anni qualificati e apprezzati professionisti, che dopo una formazione d’eccellenza nel settore del turismo internazionale, riescono a rispondere alla perfezione alle esigenze del mercato del lavoro. Dopo il percorso di studi quinquennale (sempre da Rai Scuola una piccola anteprima), il conseguimento del diploma di tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con il quale acquisire competenze tecniche economiche e normative nell’enogastronomia e nell’ospitalità alberghiera sempre attuali e aggiornate, che apriranno le porte del mondo del lavoro o accademiche per la prosecuzione degli studi.

Durante il corso di studi si utilizzeranno svariati strumenti didattici: laboratori sperimentali di sala bar, cucina, pasticceria, portineria, ricevimento, a cui si aggiungono il laboratorio didattico della birra, produzione e trasformazione del formaggio, quelli digitali con stampante in 3D, CAFFE’ ART, di sommelier, informatica. Poi ancora il laboratorio polifunzionale, linguistico e digitale. Si potrà partecipare ai progetti Erasmus con destinazione Spagna, Malta, Belgio, Francia, Portogallo, Turchia e Irlanda ai tirocini presso la compagnia marittima Grimaldi e Moby, ed ai progetti PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), presso strutture di altissimo livello (Forte Village Resort, Arbatax Park Resort, Gruppo Studio Vacanze). A completare la ricca offerta formativa dell’Istituto superiore “Don Deodato Meloni”, anche i percorsi professionali dei servizi socio sanitari dell’Istituto Galileo Galilei, con sede nel caseggiato di viale Diaz, a Oristano. In questo caso c’è la possibilità di conseguire una qualifica professionalizzante già al terzo anno di studi. Sempre con l’obiettivo principale di formare i professionisti del futuro, i percorsi si articolano in due indirizzi: quello per l’ottenimento della qualifica di tecnico dei servizi socio sanitari e quello per la qualifica di tecnico odontotecnico. Questi consentono di avere sbocchi professionali in strutture pubbliche o private, laboratori di analisi chimiche, nel comparto agroalimentare, oppure quale operatore sociale o odontotecnico. Il diploma permette di proseguire con gli studi universitari e di scegliere un percorso del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

I ragazzi al lavoro nei laboratori di odontecnica

I mini stage. Gli alunni delle medie potranno trascorrere la mattina nei laboratori dell’Istituto Don Deodato Meloni in compagnia degli studenti e dei docenti della scuola. I laboratori sono aperti a un massimo di 20 partecipanti a incontro, dalle ore 9 alle 12. Per i laboratori dell’indirizzo Agrario è possibile contattare la professoressa Laura Canetto (349 424 5701); per i laboratori dell’indirizzo Alberghiero invece professor Domenico Langella (347 440 5416) e per l’indirizzo Servizi sociali professor Mauro Porcu (340 753 4204). I genitori possono prenotare la visita dell’Istituto e del convitto in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il sito e la pagina Facebook ufficiale dell’Istituto. Sabato, 14 gennaio 2023 (Informazione istituzionale)

Fonte: Link Oristano