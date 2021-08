L’Isola sfregiata dal fuoco, 18 incendi inceneriscono pascoli e boschi: forestali in trincea

7 – Incendio in agro del Comune di Olbia, località “Santa Lucia”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Olbia, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. L’incendio è dichiarato di interfaccia urbano-rurale. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

6 – Incendio in agro del Comune di Ulassai, località “Santa Barbara”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Osini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo. L’incendio sta interessando una superficie boschiva. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

5 – Incendio in agro del Comune di Olbia, frazione di Berchiddeddu, località “Monte Grossu”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Padru, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle base del CFVA di Limbara e Alà dei Sardi, con il supporto di 2 Canadair provenienti da Ciampino e Genova. L’incendio sta interessando una superficie boschiva. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

4 – Incendio di interfaccia urbano-forestale in agro del Comune di Calangianus località “Stazzo L’Agnulu”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Limbara, Alà dei Sardi, Anela, Farcana, Bosa e Fenosu (Super Puma) e con il supporto di 1 Canadair di stanza a Olbia. L’incendio sta interessando una superficie boschiva. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Sono stati 18 gli incendi scoppiati, nelle ultime ore, in tutta la Sardegna. I più grossi e pericolosi sono stati sette, e il Corpo Forestale ha dovuto chiedere l’intervento anche degli elicotteri. Ancora parti dell’Isola che bruciano, ettari e ettari inceneriti in un’estate 2021 davvero paurosa, per quanto riguarda il fronte del fuoco. Ecco, di seguito, il bollettino diramato dagli stessi forestali

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a