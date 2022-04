Oristano

I magazzini dei distributori sono vuoti da settimane e in provincia pochissimi punti vendita hanno ancora qualche sacco



Trovare il pellet a Oristano e più in generale in Sardegna sta diventando un’impresa. In città sono pochissimi i negozi che hanno ancora qualche sacco in vendita, spesso a un prezzo nettamente superiore rispetto a qualche mese fa.

Il blocco del mercato russo e lo stop delle esportazioni da paesi come Polonia e Svezia, solo per citarne alcuni, hanno costretto tantissimi a rinunciare ad accendere le stufe nelle ultime settimane invernali e nei primi freddi giorni di primavera. Un problema, quello del mancato arrivo del pellet, che ormai è d’attualità in tutta Italia e in tanti paesi europei.

Da metà febbraio di pellet in Sardegna ne è arrivato ben poco. “I nostri magazzini sono vuoti”, conferma Gianluigi Carta, titolare dell’azienda Plan Service, che opera al porto di Oristano e si occupa della movimentazione e distribuzione di pellet per conto di Ldg Forest Group. “Lo stesso è accaduto a tutti i grossi importatori di pellet. L’aumento del prezzo del gas e la guerra in Ucraina hanno inciso tantissimo. Distribuiamo pellet a 300 rivendite in tutta la Sardegna e a diversi marchi della grande distribuzione. Generalmente nel periodo invernale ne consegniamo almeno 250 tonnellate al giorno, con punte anche di 400 tonnellate. Da metà febbraio siamo fermi, per questa ragione i dipendenti sono in cassa integrazione”.

“Diversi paesi europei hanno iniziato a utilizzare il pellet anziché il gas per alimentare le centrali termiche”, spiega dice ancora il titolare di Plan Service. “Polonia e Svezia, che erano esportatori di pellet, sono quindi diventati importatori. Ma è un discorso che può essere allargato anche ai paesi baltici, alla Finlandia e a vari stati dell’Europa orientale”.

In più, il canale di esportazioni dalla Russia si è chiuso con l’inizio del conflitto in Ucraina. “Da due mesi”, conclude Carta, “è impossibile accedere al Mar Nero. Gli unici produttori che possono inviare pellet in Europa sono Brasile e Canada, ma i pochi container a disposizione hanno un costo molto elevato. Ci stiamo organizzando per far arrivare qualche nave da oltreoceano a giugno”.

“Abbiamo terminato il pellet nella prima decade di marzo”, commenta Francesco Chiesa, titolare del Bricofer di via Salvo D’Acquisto, a Oristano. “Ogni giorno riceviamo in media una trentina di chiamate di clienti che cercano pellet e almeno un centinaio di persone si presentano in negozio per lo stesso motivo. Dietro il pellet c’è una speculazione pazzesca. Per via della carenza, oggi si rischia di acquistare merce di media o addirittura bassa qualità a un prezzo molto elevato. Ma già da ora ci stiamo attivando per garantire ai clienti la possibilità di bloccare a luglio il pellet per la prossima stagione invernale”.

“Pellet non se ne trova”, aggiunge Alessandro Musetti, titolare di un punto vendita in via Michele Pira, sempre a Oristano, “noi non ne abbiamo più da oltre 20 giorni. La nostra rivendita propone ai clienti il solo pellet di castagno. È il più caro, ma è anche il più richiesto per via della sua resa. Oggi questo tipo di pellet è introvabile in Sardegna, ma il problema è generale”.

Martedì, 5 aprile 2022

