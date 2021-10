Roma

Candidature online fino al 2 novembre

L’Inps ha indetto due concorsi che prevedono in totale 2.047 assunzioni a tempo indeterminato. I bandi per titoli ed esami sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021.

Sono 189 i posti a concorso per la figura di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’Inps (qui il bando), altri 1.858 posti sono invece per la figura di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’Inps, area C, posizione economica C1 (qui il bando).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica.

L’invio delle istanze, debitamente compilate, dovrà essere effettuato entro le ore 16 di martedì 2 novembre.

Per i posti di professionista medico sono richiesti: la laurea in medicina e chirurgia; il diploma di specializzazione in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei Decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.; l’iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi.

Per la figura di consulente protezione sociale è invece richiesta la laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: finanza (LM-16 o 19/S), ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM52 o 60/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi 48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio sociale e politiche

sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Lunedì, 18 ottobre 2021