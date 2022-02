“Il mercato ittico di viale La Playa rischia la chiusura”. L’allarme è del capogruppo Pd in consiglio comunale Fabrizio Marcello che avrebbe raccolto le preoccupazioni degli operatori della struttura. “Sto presentando un’interrogazione urgente al sindaco di Cagliari sulla possibile chiusura del mercato Ittico di Cagliari”, dichiara Fabrizio Marcello, capogruppo pd in consiglio comunale.

“Come consigliere comunale sono stato informato dagli operatori del mercato ittico, perché preoccupati di una possibile e imminente chiusura del mercato stesso.

E’ gestito, per quanto attiene ai servizi, direttamente da personale comunale, mentre le ditte che operano nel mercato sono operatori commerciali privati. Operano come acquirenti circa 300 ditte al dettaglio, pertanto, nei periodi di maggiore afflusso, sono presenti circa 300/400 persone.

Se la notizia fosse vera”, conclude, “sarebbe per il comparto un colpo duro, tenendo conto del fatto che la pandemia ha colpito pesantemente il settore del commercio”.

Dai box di viale La Playa solo silenzio, nessuno vuole esporsi. Ma cresce il malumore per la scadenza delle concessioni, per alcuni ostacoli burocratici imposti ai clienti, per il caro box e i pochi servizi e per un sopralluogo che avrebbe messo nero su bianco le criticità della struttura.

Molte delle criticità del mercato sono note da tempo. Non ha rilascia dichiarazioni il dirigente del servizio Alessandro Cossa, mentre l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia nega di essere a conoscenza di documenti della Asl e afferma di avere in programma un confronto con sindaco e dirigenti per affrontare la questione di viale La Playa. Il presidente della commissione Attività produttive Pierluigi Mannino si occuperà della vicenda nella prossima commissione consiliare.

