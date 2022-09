Sono dolosi gli incendi che qualche notte fa hanno devastato la parte esterna del parco di Molentargius a Cagliari. Un vero e proprio attentato a una delle zone umide più importanti della Sardegna, regno dei fenicotteri rosa, la cui sopravvivenza è stata inspiegabilmente minacciata dalla mano dell’uomo. Che il rogo, anzi i roghi, siano dolosi ne sono convinti gli uomini del corpo forestale, guidati sulla pista del dolo dal doppio innesco a distanza di poche ore. Il fuoco, arginato tempestivamente da squadre di pompieri, Corpo forestale, Protezione civile e presidio interno del parco, secondo una prima stima hanno divorato circa 4 ettari di macchia e moltissimi canneti. Alcune case, sfiorate dalle fiamme, erano state evacuate per precauzione. Le indagini continuano per risalire ai responsabili del vile gesto.

