Suni

Le immagini di Gigi Murru saranno esposte tra diversi spazi all’aperto e nella ludoteca comunale



La cultura identitaria di un paese raccontata per immagini. Venerdì 19 agosto a Suni sarà inaugurata “Gente di Suni”, una mostra del fotografo nuorese Gigi Murru. Appuntamento alle 19 nello stabile dell’ex municipio, in via Sindia: qui sulla facciata saranno esposte tre stampe su pvc in grande formato (70 x 100). La serata inaugurale sarà accompagna da un’esibizione del Coro di Suni, realtà tra le più longeve e attive del paese.

Altre 7 immagini di grandi dimensioni saranno presentate all’aperto, in spazi pubblici: piazza del Mercato, Centro sociale, biblioteca – ludoteca comunale. Le 23 immagini di formato normale che completano l’esposizione saranno esposte invece al primo piano della ludoteca.

Gente di Suni è un progetto partecipato in cui il ritratto fotografico è stato solo il traguardo di un percorso in cui fotografo e soggetti hanno discusso di sé stessi e del territorio che abitano, ponendo al centro della relazione instaurata il paese stesso: ci sono il medico e l’edicolante, il pastore e l’artista, il meccanico e il barista.

“Tutte le fotografie realizzate”, spiega l’autore, Gigi Murru, “raccontano il momento storico che stiamo vivendo, congelano un attimo dell’esistenza di tutta la comunità di Suni, si prestano ad essere osservate come simulacro del presente, conservando allo stesso tempo il germoglio della memoria per chi le osserverà nel futuro. È doveroso da parte mia ringraziare tutte le persone che hanno posato davanti all’obiettivo, prestandosi a questo gioco chiamato ‘ritratto fotografico’, tutte le persone che mi hanno permesso di stringere relazioni e conoscere meglio il paese, l’amministrazione che ha accettato con entusiasmo il progetto e si è spesa in prima persona con suggerimenti e idee”.

Momenti di vita associativa, di servizio e di collaborazione. Questo e molto altro raccontano gli scatti del fotografo. “Sono spaccati di quotidianità”, commenta il sindaco di Suni, Massimo Falchi, “che vengono allestiti dove la stessa quotidianità è vissuta. Ogni immagine è un intreccio armonico nel quale azione, gestualità, luoghi e cose interagiscono in un cromatismo in cui ciascuno si riflette e da cui trae spunto per una riflessione. Una declinazione di dedizione, passione, creatività, tradizione ed ingegno, che Gigi Murru ha sapientemente captato nella posa naturale e composta dei nostri paesani, della gente di Suni, ovvero di tutti noi”.

Soddisfatto del progetto identitario e fotografico anche Luca Urgu, consigliere comunale con delega alla Cultura. “Dietro lo scatto non c’è solo una fotografia”, dice Urgu, “ma un momento di dialogo, di confronto, una fiducia condivisa. Solo così ci può essere una cifra complessiva che approda ora in una mostra diffusa, in parte all’aperto e in parte invece da ammirare in uno spazio pubblico. Istantanee che dicono in parte chi siamo e anche qual è il nostro ruolo in un paese che come tanti, e tra mille difficoltà, si muove tra passato e modernità, cercando di mantenere una sua anima. Di procedere malgrado lo spopolamento e di fare comunità”.

“La speranza”, conclude il consigliere Luca Urgu, “è poi che Gente di Suni, sia solo il primo tassello di una più ampia riflessione che fa leva su quello straordinario strumento che è la fotografia per raccontare la realtà di questo territorio e su altri mondi solo apparentemente distanti”.