Il nuovo stadio del Cagliari? Non a Sant’Elia ma a Su Stangioni. Con un ospedale nuovo di zecca a Sant’Elia e un rione in appoggio, con tanto di appartamenti vista mare per i medici. Sembra prendere piede quella che, sino a pochi mesi fa, era poco più di una voce: il piano del presidente della Regione, Christian Solinas, punta su un ospedale nuovo nel rione popolare al posto dello stadio, e dovrebbe anche far costruire un quartiere nuovo, con villette extralusso per i medici che ci andrebbero a lavorare, come già anticipato più volte da Casteddu Online (una delle notizie QUI). Il progetto potrebbe coinvolgere anche la Fiera. Per lo stadio del Cagliari la situazione è chiarissima: secondo il piano urbanistico comunale, infatti, l’unico punto dove si può costruire la casa dei rossoblù a Cagliari, Sant’Elia a parte, è il rione di Su Stangioni. Se ne parla, come ipotesi, da più di dieci anni, ma poi ha sempre prevalso la linea, a partire dal Comune, di fare il nuovo stadio sulle ceneri del vecchio, utilizzando la Unipol Domus come struttura temporanea per le gare. A Su Stangioni, ai bordi della Ss 554, la strada si annuncia in salita: i terreni sono tutti in mano ai privati e non c’è nessun tipo di infrastruttura nella zona. Poco più che una landa desolata. L’ipotesi è stata scartata anche all’epoca di Massimo Cellino. Il progetto potrebbe costare quindi il triplo per le casse del Cagliari Calcio. Va ricordato che per realizzare quello attualmente previsto, a Sant’Elia, servono duecento milioni.

Si tratterebbe di ripartire da capo proprio col traguardo in vista, e andrebbe in fumo la possibilità di candidare Cagliari come sede per gli Europei del 2032. Trasferire l’intero progetto, inoltre, rappresenta un allungamento dei tempi. La società rossoblù ha già presentato il progetto, all’appello mancano cinquanta milioni e tra i banchi del Consiglio regionale si sta consumando una guerra tra i partiti. Fratelli d’Italia vuole inserire l’emendamento per garantire lo stanziamento sino all’ultimo centesimo, il Pd ne propone 30 e solo qualche giorno fa il sindaco Paolo Truzzu ha mandato un messaggio sin troppo chiaro, seppur senza nominarlo, allo stesso Solinas: servono cinquanta milioni per il nuovo stadio del Cagliari, a Sant’Elia.

