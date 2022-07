Marrubiu

Nominato dal sindaco di Marrubiu Luca Corrias, sostituisce Fortunato Casu

Pietro Paolo Piras è guiderà come presidente la Scuola civica di musica “Alessandra Saba” di Marrubiu. Prende il posto di Fortunato Casu, che ha dovuto rinunciare all’incarico per sopraggiunti impegni, pur restando parte integrante del corpo docenti per il corso di violino.

«Ringrazio Fortunato per la grande correttezza, passione e disponibilità», commenta il direttore della Scuola, Andrea Piras. «Ha sempre operato nel rispetto delle norme, consentendo a questa realtà di crescere sotto il profilo didattico e amministrativo».

Piras era già stato presidente dell’istituzione, succedendo alla violista Alessandra Saba che dà il nome alla Scuola civica. Era stato lui – in veste di sindaco, nel 2013 – a far entrare Terralba tra i Comuni aderenti all’ente di Marrubiu. «Ho ritrovato una bella realtà», dice Pietro Paolo Piras, «molto cresciuta rispetto a quando l’avevo lasciata, nel 2012, per assumere la carica di sindaco di Terralba. Mi auguro e credo che possa crescere ancora, perché tante persone validissime operano al suo interno. Io darò il mio contributo».

La nomina ufficiale qualche giorno fa nel municipio di Marrubiu, ad opera del sindaco Luca Corrias. «Ringrazio Fortunato Casu per il lavoro svolto in questi anni e auguro un buon lavoro al neo presidente Piras», ha detto Corrias.

Al neo presidente va anche il benvenuto del direttore: «Sono felicissimo del suo ritorno», dice Andrea Piras. «Con la sua grande esperienza amministrativa e la sua passione per la Scuola, e soprattutto per la musica, sarà un valore aggiunto per la nostra istituzione».

Venerdì 8 luglio 2022