Il publico ministero Andrea Chelo ha chiesto il rinvio a giudizio di Cristian Cocco che da quasi quattro anni, da quando gli sono state rivolte queste accuse, non compare più nella seguitissima trasmissione Mediaset, in onda su Canale 5, e dove in passato aveva proposto anche diversi casi di denuncia sociale.

Secondo Aversano, Cocco lo avrebbe costretto a questi pagamenti: se non gli avesse dato la quota dei compensi percepiti per i servizi inviati a Mediaset, avrebbe interrotto la collaborazione professionale.

Cocco viene accusato da quello che è stato un suo stretto collaboratore, l’operatore di ripresa Massimo Antonio Aversano, originario di Tortona ma residente a Orosei, di aver preteso in quattro anni una somma di circa sessantamila euro, che lo stesso Aversano gli avrebbe dovuto versare, dividendo con lui i compensi erogati da Mediaset per i filmati forniti.

