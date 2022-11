Cagliari

Il generale Migliorati rimosso dall’incarico per far rientrare Casula che a sua volta ha vinto la causa di reintegro

Chiede l’immediato reintegro nelle funzioni di direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, il generale di brigata Fabio Migliorati, che minaccia di aprire una vertenza nei confronti dell’amministrazione regionale. L’alto ufficiale, proveniente dalla Guardia di finanza, ha dovuto lasciare l’incarico regionale lo scorso 12 agosto, in seguito ad un altro reintegro, quello disposto dal Tribunale di Cagliari pochi giorni prima, il 5 agosto, in favore di Antonio Casula, suo predecessore, tornato al comando del Corpo dopo il “licenziamento” deciso dal presidente della Regione, Christian Solinas. Casula, infatti, era stato allontanato in seguito alla sua partecipazione al pranzo di Sardara, che aveva coinvolto politici e dirigenti pubblici, durante il periodo di lockdown per il covid, e che è al centro di un’inchiesta giudiziaria.

Adesso, però, è il generale Migliorati a chiedere di tornare al suo posto, con una lettera inviata proprio al presidente della giunta regionale Christian Solinas. Lo stesso presidente lo scorso 2 settembre, nelle more di ripristinare la situazione precedente, ricorda il generale nella sua comunicazione, lo ha nominato consulente del suo ufficio di gabinetto per un anno. Una sistemazione che però al generale non piace affatto se reclama il reintegro al comando, presenta il conto e denuncia gravi conseguenze anche per l’amministrazione.ù

“Tale situazione che, come si evince chiaramente, non è dovuta per motivi imputabili allo scrivente”, scrive Migliorati nella sua lettera, “è in corso dal 12 agosto ultimo scorso a tutt’oggi, e oltre ad avere interrotto un’attività, come quella degli antincendi, della tutela ambientale, non che tutta la programmazione relativa al corpo – ivi compresa quella relativa alla regolamento degli agenti forestali – sta creando al corpo forestale gravi ritardi sui programmi e sugli obiettivi e mentre lo scrivente gravissime ripercussioni personali e professionali all’interno del corpo di provenienza – di cui ho l’onore di far parte da oltre quarant’anni – non che patrimoniali, ivi compresi quelli alla perdita di professionalità e di chance, di immagine, alla vita personale familiare e dalla salute psicofisica. Infatti se da un lato vi è stato e continua ad esserci un danno economico avendo perso per il periodo di sospensione il trattamento accordato, dall’altro ho sicuramente avuto un danno alla carriera presso la Guardia di finanza poiché l’incarico di direttore generale è equiparabile al grado di generale di divisione”.

“Infine”, prosegue il generale Migliorati nella sua lettera, “mi corre l’obbligo evidenziare che nonostante le rassicurazioni più volte manifestatami ad oggi non sono mai state trovate soluzioni adeguate e che coinvolgono necessariamente anche le amministrazioni di provenienza ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio fino ad ora sostenute. D’altro canto nelle more della soluzione del problema il sottoscritto ha continuato ad onorare gli impegni i propri obblighi presenziando l’ufficio anche nel periodo di sospensione dall’incarico”.

Da qui la richiesta di reintegro nell’incarico di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna che il generale Fabio Migliorati accompagna con una richiesta di risarcimento per i presunti danni subiti.

“In caso contrario”, conclude il generale Migliorati, “sarei costretto a risolvere il presente contratto per grave inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile e a far conseguentemente rientro nel Corpo della Guardia di finanza con evidenti problemi di impiego e ad esigere il pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal suo inadempimento che saranno quantificati con separata comunicazione con aggravio di costi e spese legali”.

Domenica, 6 novembre 2022