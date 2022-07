Cabras

Il concerto è stato inserito nel calendario della rassegna “Cabras Classica”

Prosegue la rassegna “Cabras Classica”, a cura dell’associazione Ellipsis e in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “Più Musica”. Venerdì 15 luglio alle ore 21, nel chiostro del centro polivalente di via Tharros, è in programma il concerto dell’Orchestra Academia della Sardegna diretta dal maestro Vincenzo Mariozzi.

Si esibiranno i solisti Giuseppe Nese al flauto, Alberto Casaraccio all’oboe e Francesco Mariozzi al violoncello. Le musiche sono di Pergolesi, Haydn, Mozart e Doppler.

L’ingresso è gratuito. L’evento è realizzato nell’ambito del calendario di eventi estivi organizzati dall’assessorato alla Cultura, Spettacoli e Turismo.

Vincenzo Mariozzi è il direttore artistico e direttore d’orchestra dei Solisti Aquilani. È stato primo clarinetto solista nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 1968, ha studiato con Gambacurta presso il conservatorio di Roma dove ha poi insegnato per molti anni. Già primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, ha ricoperto lo stesso ruolo nella World Symphony Orchestra. Nel 1967 è stato premiato al Concorso internazionale di Ginevra. Come solista ha tenuto concerti sotto la direzione di Markevich, Kurz, Previtali, Zecchi, Ceccato, Renzetti, Marriner, U. Benedetti Michelangeli, Maag, Sinopoli, Sawallisch, Giulini e Gatti.

Svolge anche un’intensa attività cameristica con tournée in Spagna, Belgio, Austria, Francia, Germania, Australia, Nord e Sud America. Molto apprezzata in occasione del Bicentenario Mozartiano, la sua interpretazione del Concerto K 622, proposta anche al prestigioso festival Europa Mozart Praha.

Ha effettuato molte registrazioni per la Rai e diverse incisioni discografiche, le più recenti sono dedicate alle sonate per clarinetto di Brahms e al concerto di Mozart con l’Orchestra da Camera di Mantova oltre ai quintetti per clarinetto di Mozart e di Brahms per l’etichetta Hamphlion.

Apprezzatissimo didatta del suo strumento, tiene corsi e masterclass in Italia e all’estero. Fondatore e direttore artistico del Festival internazionale di Fiuggi, ha debuttato come direttore d’orchestra nei principali teatri di Caracas e Lima riscuotendo un grande successo di critica e di pubblico. Ha diretto, per la stagione lirica del Teatro “Petruzzelli” di Bari, Così fan tutte di Mozart, con notevole successo e apprezzamenti da parte della critica specializzata.

Mercoledì 13 luglio 2022

