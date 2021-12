L’emozione di Magda, ecco la sposa di Christian Solinas: vestito bianco e strascico per il “sì”

Arriva con quaranta minuti di ritardo Madga De Miranda, la sposa di Christian Solinas. Vestito bianco e strascico, scende dalla Rolls Royce dando il braccio a un parente e un’amica. Sguardo dritto verso l’entrata della chiesa, massima attenzione ad ogni gradino. Tutti gli invitati entrano, l’attesa è stata lunga, sotto il sole che picchia più del solito in un’antivigilia di Natale climaticamente anomala. Macchinoni storici, presi in affitto, per lei e per Solinas, con le ruote che brillano nel sagrato della chiesa.

Si ferma sei volte, la sposa di Solinas, prima varcare la soglia della basilica. E solo in quel momento parte la marcia nuziale.