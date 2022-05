Il liceo di San Gavino per il secondo anno consecutivo è stato ammesso alla finale nazionale del concorso, stavolta col progetto “Elicriso: il fiore del Sole, rimedio e risorsa”, sviluppato con il supporto tecnico scientifico del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari e dell’Enea e la collaborazione di Forestas e dell'Istituto Agrario di Villacidro, propone la riqualificazione sostenibile di un sito minerario dismesso, la Laveria Brassey, sfruttando le proprietà fitostabilizzanti dell'Elicriso in associazione a specie microbiche native del sito.

La finale si terrà il 26 maggio a Milano con la giuria in presenza e gli Istituti finalisti in collegamento dalle rispettive sedi. La sfida vedrà i finalisti confrontarsi sul tema “Le biotecnologie al servizio della salute dell’uomo e dell’ambiente”, con l’elaborazione di 5 esperienze sperimentali coerenti con il tema proposto, ovvero come le biotecnologie possano fattivamente essere utilizzate in laboratorio o sul campo per garantire la salute delle persone e del pianeta.

CAGLIARI. Anche un istituto superiore sardo fra gli 8 finalisti del concorso nazionale Mad for Science 2022 promosso dalla Fondazione DiaSorin in programma il 26 maggio 2022. Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Sardegna le regioni da cui provengono gli Istituti finalisti che si contenderanno il montepremi complessivo di 177.500 euro da investire nel proprio laboratorio di scienze.

Fonte: La Nuova Sardegna

