L.elettorale:fronte comune per equa rappresentanza di genere - Sardegna

Coordinamento3 rilancia la battaglia per la riforma della legge elettorale finalizzata alla parità di genere in Consiglio regionale. L'associazione presieduta da Carmina Conte fa ora fronte comune con Anci e Cal, mobilitati a sostegno di sindaci e sindache di Ogliastra, Medio Campidano e Sulcis che, con una manifestazione di protesta, hanno bollato la legge elettorale vigente come iniqua, poco rappresentativa dei territori chiedendone la revisione.

Su questi temi il 10 dicembre Coordinamento3 ha organizzato un convegno dal titolo "Una nuova legge elettorale per un'equa rappresentanza di genere e dei territori", in programma a Cagliari alle 9.30 nella sede della Fondazione di Sardegna. "Lo avevamo annunciato a giugno al secondo congresso delle donne sarde e ora il convegno arriva in un momento quanto mai opportuno - spiega Carmìna Conte - il recente rimpasto della Giunta ha messo ancora una volta in luce l'irrilevanza politica delle donne, presentate non come una risorsa preziosa e irrinunciabile per il buon governo della Regione ma, paradossalmente, come l'ostacolo che ha di fatto ritardato la chiusura della crisi, con la ricerca affannosa della quarta donna, giusto il minimo consentito per legge".

Il fulcro dell'incontro sarà il confronto tra i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio regionale - tra i quali c'è solo una donna, Annalisa Mele - e le consigliere regionali, 12 in tutto su 60 con l'ingresso di Anna Paola Aisoni. "Numeri imbarazzanti - denuncia la presidente di Coordinamento3 - appena il 20 per cento, passate da 8 a 12 soltanto per effetto di ricorsi, decessi e subentri di varia natura in corso di legislatura, con le donne spesso prime e seconde dei non eletti. Segno di quanto siamo distanti da una piena e autentica democrazia", aggiunge Conte.

La mattinata del 10 si aprirà con Pupa Tarantini e Rita Corda, rispettivamente presidente onoraria e referente per la riforma della legge elettorale per Coordinamento3, seguiranno gli interventi del costituzionalista Andrea Deffenu, dell'Ateneo di Cagliari, Paola Secci, presidente Cal Sardegna e Emiliano Deiana, presidente Anci Sardegna.

Fonte: Ansa Sardegna