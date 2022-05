Santa Giusta

Domenica la giornata ecologica e un pranzo al sacco con prodotti tipici locali



Le spiagge di Abarossa, Sassu, Porto e Buch’e Frumini hanno bisogno di una ripulita: ci penseranno i volontari mobilitati dalla sezione Avis di Santa Giusta, connuna giornata ecologica organizzata in collaborazione con il Comune.

L’appuntamento è per domenica 29 maggio alle 8, davanti al chiosco “Martini” ad Abarossa. Qui verranno distribuite dai volontari dell’Avis la maglietta e le attrezzatture necessarie per la raccolta dei rifiuti abbandonati sul litorale.

La mattina sarà spezzata da una pausa alle 11, per una colazione offerta dalla sezione Avis. Poi ci si rimetterà al lavoro fino alle 13, in tempo per un pranzo al sacco a base di prodotti tipici locali, nel boschetto del campo Anap.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e su base volontaria. Per le iscrizioni ci si può rivolgere al “Bar Bonny”, in via Giovanni XXIII, e al “Bar Grillo”, in via Garibaldi.

