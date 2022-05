Olbia

In un altro incidente feriti due motociclisti

Un giovani di 21 anni è stato trasportato in ospedale con l’elicottero del servizio 118 dopo essere rimasto ferito in un grave incidente: la Fiat Panda che guidava è andata a sbattere contro il guard rail che l’ha come infilzata, aprendo la carrozzeria dell’abitacolo.

L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 127, nella zona di Putzolu, nei pressi di Olbia.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Olbia e le forze dell’ordine, oltre ai sanitari del servizio di soccorso 118.

Sempre questa mattina, intorno alle 6.40 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via dei Lidi, nel centro gallurese, dove una motocicletta uscita di strada è finita contro un palo della luce e alcuni cartelli stradali. Feriti i due motociclisti, trasportati in ambulanza dal servizio 118 all’ospedale di Olbia.