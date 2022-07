Entrambe le serate cominceranno alle 22 e saranno aperte a tutti, anche ai non iscritti: basterà scendere in pista, con tanta voglia di divertirsi.

L’Auser di Marrubiu cerca di tornare alla normalità e organizza per due sabati consecutivi due serate danzanti. Il primo appuntamento è dopodomani 23 luglio nella piazza della frazione marrubiese di Sant’Anna, in occasione dei festeggiamenti della santa patrona che dà il nome alla piccola borgata.

Salvatore Giusti, presidente dell'Auser di Marrubiu

Salvatore Giusti, infine, si rivolge ai soci marrubiesi: «Non abbandonate l’Auser, tornate a iscrivervi e non abbiate paura del Covid. Se volete tornare a ballare, uscite, per vivere la vita dell’associazione insieme».

«Senza soci, è difficile proseguire, perché non abbiamo a disposizione le quote annuali di ciascun iscritto per realizzare laboratori ed eventi. Non possiamo nemmeno organizzare una gita estiva», spiega Salvatore Giusti.

A causa del considerevole calo di iscritti – si è passati da 400 nel 2019 a 40 nel 2022, come specifica Giusti – l’Auser di Marrubiu non ha ancora attivato i laboratori un tempo seguiti dai soci: informatica, panificazione e realizzazione dolci, cucito, lavoro a maglia, micologia, compreso il tanto amato corso di ballo.

