Terralba

Saranno coinvolti ragazzi e ragazze che si allenano con 12 società sportive dell’Oristanese



Tutto pronto per “L’atletica va a scuola”, la rassegna sportiva organizzata dal Comitato dei cinquantenni di Terralba, insieme alle associazioni sportive locali e della provincia di Oristano. L’appuntamento è per domani – mercoledì 18 maggio – alle 16 al campo sportivo “Remigio Corda”, a Narbonis.

Sarà un pomeriggio all’insegna dello sport e dell’amicizia, per passare alcune ore in compagnia e fare attività in presenza, dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Diverse le discipline in gara dalle 17: dalla corsa al salto in lungo e in alto, dal lancio del giavellotto al peso e al vortex. I giovani, provenienti dalla scuola di Terralba e da 12 associazioni della provincia – suddivisi per età in esordienti, ragazzi e cadetti – si cimenteranno nelle specialità in diverse fasce orarie.

L’evento vedrà anche la presenza di giovani personalità sportive di primo piano come Jhonatam Maullu, campione europeo di giavellotto, Daniele Renolfi, campione italiano di salto in lungo, Francesco Piras, campione italiano di lancio del disco.

Per partecipare basterà registrarsi sul posto entro le 16:30. Al momento, hanno già confermato la propria adesione 50 ragazzi e ragazze delle scuole elementari e medie di Terralba.