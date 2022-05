Cuglieri

Impegnate 82 persone che si sono prodigate per realizzare numerose iniziative. Parla il presidente Arca

“Non intendevamo e non intendiamo cedere alla rassegnazione”. Così Pier Paolo Arca, presidente della Associazione Montiferru, ne ha descritto la nascita durante la prima grande assemblea dei soci, svolta nei giorni scorsi. “Il nostro progetto, forse ambizioso, è quello di fungere da stimolo e da organizzatore delle migliori energie del territorio, nella convinzione che si possa curare e rigenerare quanto il fuoco distruttore del 24 e 25 luglio ha cancellato, lasciando dietro di sé profonde ferite nel territorio e nell’animo di ogni cittadino, turista, passante”, ha detto ancora il presidente. “La cura del territorio, inteso come un unico e complesso sistema antropico e ambientale, ha bisogno di attenzione continua, sostegno, interesse, curiosità e difesa per evitare l’oblio e impedire che la storia classifichi anche questa catastrofe come una delle tante che, a intervalli sempre più brevi, colpiscono la Sardegna. Per tentare di ricostruire il nostro ambiente e le nostre produzioni tradizionali, abbiamo il bisogno di stringere attorno a noi le competenze e le conoscenze di donne e uomini capaci di aiutarci a trovare la strada migliore per giungere a questo obiettivo. Ma vogliamo anche diventare, e in parte già lo siamo, interlocutori responsabili e credibili con le istituzioni e con i soggetti portatori di interesse. Abbiamo ancora tanto da fare per la nostra terra e le comunità che lo popolano – ha precisato Arca –, un lavoro certamente lungo e impegnativo che non ci spaventa perché, con l’aiuto di tutti gli associati di oggi e di quelli che si aggiungeranno domani, abbiamo un traguardo chiaro che guarda al bene comune e alla rigenerazione ambientale, sociale e culturale di tutto il Montiferru”.

L’associazione è nata alla fine del mese di settembre del 2021, a Cuglieri, da un numeroso gruppo di cittadine e cittadini che si erano dati come obiettivo comune la rigenerazione e la rinascita del territorio dell’alto Oristanese, duramente colpito dagli incendi dello scorso luglio

Un movimento nato dal basso, fino a oggi ha messo assieme ben 82 persone, che volontariamente si è impegnato nella raccolta fondi, nella preparazione e lavorazione dei campi pesantemente provati dalla furia delle fiamme, nell’acquisto e nella messa a dimora di migliaia di piantine di olivo.

In questi mesi di attività, l’Associazione Montiferru ha promosso diverse iniziative pubbliche, durante le quali sono state coinvolte amministrazioni comunali, associazioni territoriali, regionali e nazionali impegnate nella conservazione e nel recupero ambientale e paesaggistico, ma anche del mondo agricolo e produttivo delle nostre campagne. Si è costituito un comitato tecnico scientifico, composto dai maggiori studiosi di botanica, agraria e scienze forestali di centri di ricerca e università dell’Isola, guidato dal professor Ignazio Camarda, decano dei botanici sardi. Si sono promossi momenti di socialità, informazione e formazione dedicati ai cittadini con la proiezione di video documentari sul tema degli incendi e nello specifico su ciò che è accaduto nei territori dei comuni di Cuglieri, Scano di Montiferro, Santu Lussurgiu, Sennariolo e Tresnuraghes a fine luglio 2021.

Centrale è anche il lavoro svolto con le scuole e il coinvolgimento dei bambini, anche attraverso progetti di gemellaggio fra Istituti del Montiferru e di altri territori dell’Isola. Un lavoro che i volontari dell’Associazione hanno sempre cercato di rendere trasparente, aperto, di massimo coinvolgimento e rivolto alle comunità locali: sia nel pubblico e sia nel privato. Durante l’assemblea si sono poi definiti tutti gli aspetti finanziari, tra donazioni e uscite (con una relazione dei revisori dei conti) e si è quindi dato riavvio al proseguo dei programmi già in cantiere o in fase di progettazione. Tra i numerosi punti affrontati dai partecipanti si è parlato del coinvolgimento di altri portatori di interesse e della collaborazione da avviare in rete con nuove associazioni. Si sono ricordati i momenti di messa a dimora delle piante di olivo e di raccolta fondi, il tema della gestione idrica per approvvigionare i nuovi impianti e quello della viabilità nelle campagne, fortemente compromessa prima dai roghi e poi dalle piogge autunnali e invernali.

