Oristano

Sostegno dal Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione

“Questa iniziativa rappresenta una importante opportunità per il sistema produttivo primario del territorio provinciale e se tutto viaggerà sui giusti binari, come auspico, arriveranno importanti aiuti economici, sia per nuove realtà imprenditoriali che per chi già da tempo opera nei settori dell’agricoltura, della pesca e delle attività connesse previsti dal bando”. Sono le parole pronunciate dall’assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, intervenuta all’ultimo incontro del percorso di riconoscimento del Distretto Rurale della Sardegna Centro Occidentale, svolto a Oristano e fortemente voluto dal sindaco, Andrea Lutzu, e da Marcella Sotgiu, assessora alle Attività Produttive.

“Sono molto legata a Oristano e alla provincia di Oristano per questioni di natura personale”, ha detto l’esponente della giunta Solinas, “per cui seguirò con particolare attenzione tutte le fasi di questo importate lavoro che i tre Gal e il Flag Pescando stanno facendo con grande impegno e professionalità sino alla conclusione del percorso che porterà alla costituzione del Distretto Rurale. Di sicuro non ci sarà solo il mio interesse, ma conto molto sulle persone che lavorano negli uffici dell’assessorato di mia competenza, e sulla loro esperienza, che sapranno affiancare ed assistere al meglio la nascita di questo Distretto”.

“Vorrei aggiungere che divisi non per forza deve significare nemici, anche se auspico che ci siano ancora porte aperte a un eventuale ricongiungimento in corso d’opera”, ha concluso Gabriella Murgia rispondendo alle preoccupazioni espresse nel corso dell’incontro circa la costituzione di un altro Distretto Rurale nei territori riconducibili a quelli compresi nel contesto della Sardegna occidentale.

Era presente all’incontro anche Giuseppina Cireddu, dirigente del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sardegna, che con il suo intervento ha informato i presenti sul percorso che dovrà essere sviluppato per arrivare sino alla fase di costituzione del Distretto Rurale.

“Da parte nostra verrà data la massima collaborazione nei confronti di enti, associazioni, imprenditori e di tutte le entità operative, che ci consulteranno per compilare e presentare correttamente le documentazioni atte a arrivare rapidamente e nel modo dovuto a far parte del Distretto costituendo”, ha detto la dirigente regionale. “Una volta costituito il Distretto”, ha proseguito, “sarà fondamentale anche pianificare la sua gestione e le attività che ne conseguiranno. Questa seconda fase non è meno impegnativa, perché contempla la progettazione e la gestione degli iter processuali per la partecipazione ai bandi e l’attuazione delle strategie, la presenza dei Gal e del Flag, con le loro strutture tecniche e con il loro supporto operativo, determinano certamente una garanzia in termini di professionalità e di competenze”.

Tra i vari interventi, che si sono registrati nel corso dell’incontro di Oristano anche quello di Enrico Massidda, segretario Generale della Camera di Commercio Cagliari Oristano: “Siamo governati dalle imprese”, ha detto in apertura del suo intervento, “ per cui saremo al fianco di tutte quelle che vorranno intraprendere questo percorso di crescita economica, e accedere ai bandi che le vedranno assolute protagoniste. Non aggiungo niente di nuovo se dico che lavorando assieme si cresce e questa opportunità non va tralasciata, non solo per poter disporre del credito che comporta, ma anche perché sarà a disposizione non unicamente delle attività principali e delle grandi imprese. Assieme all’agricoltura, la pesca, la trasformazione, vie principali del commercio, potranno aderire e ottenere benefici, anche settori come la ristorazione, la cosiddetta cucina ai fornelli, e altre attività atte a mantenere vivo il valore identitario di un territorio vasto e composito. Posizione, questa, condivisa con il vice presidente della Camera di commercio di Cagliari – Oristano, Nando Faedda, presente all’incontro di Oristano “a conferma – ha detto Faedda – della nostra piena adesione e partecipazione a questo progetto”.

In conclusione dei lavori è stata confermata la netta volontà per continuare a cercare una intesa che possa portare alla costituzione di un unico Distretto, cosa che è stata auspicata da tutti i presenti.

Mercoledì, 16 febbraio 2022