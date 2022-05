“Anche coi bandi di finanziamento per l’infrastrutturazione delle aree Pip e per la mobilità sostenibile, la Regione concretizza il suo sostegno alle Amministrazioni locali e l’incontro coi sindaci del Comuni beneficiari diventa un utile momento di confronto per conoscere le loro esigenze e i problemi legati a un periodo socio-economico difficile per tutti, ma soprattutto per gli amministratori dei centri più piccoli”. Lo ha detto l’assessora regionale dell’industria, Anita Pili, al termine degli incontri coi primi cittadini di Nurachi, Renzo Ponti e di Riola Sardo, Lorenzo Pinna.

L'assessora Anita Pili a Riola

Fonte: Link Oristano

