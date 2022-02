L’assalto dei nuovi centri commerciali nel Cagliaritano, caccia ai posti di lavoro: ad Assemini arriva Tecnomat

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

L’hinterland del Cagliaritano si conferma terreno fertile per la nascita, o l’ampliamento, di nuovi centri commerciali. Mentre i centri cittadini, soprattutto quelli storici, continuano a soffrire un calo di clienti, i capi della grande distribuzione organizzata vanno avanti tra nuove aperture e richieste d’ampliamento delle strutture. Qualche esempio? Eccolo: dal 16 marzo Tecnomat apre ad Assemini in via San Giorgio, dicendo addio alla struttura storica di Elmas. Più di 12mila metri quadri, 4500 di area esterna, per il megastore specializzato nella vendita di piastrelle, prodotti per il bagno, ferramenta, vernici e prodotti per l’edilizia: “Si tratta di uno spostamento, tutti gli attuali trecento lavoratori sono già sicuri di mantenere il posto di lavoro anche nella nuova sede”, spiegano i dirigenti Tecnomat, “nuovi posti di lavoro? Siamo pronti a fare nuove assunzioni se il volume d’affari ad Assemini sarà positivo”. Ben presto, quindi, potrebbe partire la caccia ai nuovi posti di lavoro. Nel maxi capannone di Elmas che, tra circa tre settimane, sarà vuoto, non sono previsti al momento interventi o nuovi ingressi. Quella di Assemini è una delle ultime novità che riguardano i centri commerciali e i supermercati nel sud della Sardegna.Oggi in via Gallus a Selargius ha aperto l’ennesimo supermercato Lidl, 18 assunzioni e 73 posti auto sul tetto della struttura, oltre a quelli disseminati tutt’attorno, proprio a pochi metri da dove sta per essere inaugurato il nuovo parco urbano di Quartucciu. Anche lì, posti di lavoro nuovi a pochissimi chilometri dal capoluogo sardo. L’avanzata delle nuove realtà è fatta anche di espansioni: nella moribonda Città Mercato di Pirri tutti attendono il via ai lavori per il maxi ampliamento: migliaia di metri quadri in più, sarà il centro commerciale più vasto di tutta la Sardegna. Quando le ruspe si accenderanno, forse già ad aprile 2022, bisognerà attendere almeno un anno e mezzo per la fine del cantiere. E crescono le attività commerciali anche ai bordi della Ss 554, a Selargius: i cinesi di ChinaCity hanno spedito una richiesta di ampliamento all’amministrazione comunale, tutte le carte saranno esaminate il prossimo 31 marzo in un incontro negli uffici del Suape: i tecnici comunali hanno bisogno di analizzare bene la pratica, vista “la complessità del progetto”.