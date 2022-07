Come aveva spiegato la direzione della Asl in una nota, il significativo miglioramento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il direttore generale Asl Oristano Angelo Serusi, di quello sanitario Antonio Maria Pinna, del coordinatore dell’Ufficio per l’integrazione ospedale-territorio Alessandro Baccoli, della responsabile del Servizio farmaceutico territoriale Bianca Maria Dessupoiu e degli operatori del Servizio tecnico di Ghilarza, Tonino Selis e Tore Viola.

Il dottor Alessandro Baccoli, responsabile del nuovo ufficio incaricato di curare i rapporti tra le strutture sanitarie ospedaliere e quelle territoriali, proprio non accetta che si parli di disagio degli utenti: “Rispetto alle 40 persone che in media ogni settimana si rivolgono alla Farmacia Territoriale di Ghilarza oggi ne sono arrivate oltre 90 – spiega il dottor Baccoli- molte delle quali forse spinte dalla preoccupazione di trovare il servizio chiuso martedì prossimo, visto che lunedì è la festa di San Palmerio, patrono di Ghilarza“.

Alessandro Baccoli

