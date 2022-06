La pizza fritta, regina dello street food tipico napoletano, sarà protagonista sulla veranda del Sea Flower. Domenica 19 giugno il ristorante e lounge bar su chiatta galleggiante, a Siccu, attraccata sulla banchina del molo del porticciolo di fronte alla Basilica di Bonaria, accoglie il maestro chef pizzaiolo Luca Cillo.

Arriva da Benevento il campione mondiale - col team Impastatori italiani ethical division - del campionato a squadre che si è svolto a Palermo. Sarà affiancato dalla chef pizzaiola del Sea Flower Emi Scarpa, che con il team Cagliari, composto anche da Marco Mulas e Giuseppe Viola, ha portato a casa il secondo posto. Proporranno un percorso di degustazione della tradizione napoletana. Un incontro di gusti, sapori ed esperienze tra due terre. Durante lo show coooking si potrà seguire in diretta la preparazione delle pizze poi da degustare.



Fonte: Ansa Sardegna

SARDA NEWS

