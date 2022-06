Tredici incendi oggi in Sardegna. Per 3 roghi, tutti nell’area vasta di Cagliari, dove era alto il pericolo di incendi, sono intervenuti anche i mezzi aerei in aiuto della Forestale.

Il primo nelle campagne di Villaspeciosa, in località Pardu Bois, dove le fiamme hanno distrutto circa un ettaro di pascoli e incolti (le operazioni si sono concluse alle ore 16.30), il secondo e il terzo ad Assemini. Uno nelle campagne in località Santa Lucia, dove è stato incenerito, anche in questo caso, circa un ettaro di pascoli e incolti (rogo spento alle 17, 10) e un altro a Macchiareddu. Anche qui il fuoco ha percorso circa un ettaro di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio intorno alle 18.

L'articolo L’area vasta di Cagliari in fiamme: tre incendi tra Villaspeciosa e Assemini proviene da Casteddu On line.