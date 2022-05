Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’Arcidiocesi ha chiesto di poter entrare nella Fondazione come socio sostenitore, secondo le previsioni dello statuto. In questo quadro l’Arcidiocesi apporterebbe – come fondo di dotazione – il mappale 1588, terreno che nascondeva gran parte delle scoperte sul sito di Mont’e Prama.

L’Arcidiocesi di Oristano sosterrà la Fondazione Mont’e Prama in nome della valorizzazione dei beni culturali e archeologici del Sinis. L’impegno è stato annunciato in un incontro fra l’arcivescovo metropolita Roberto Carboni e il presidente Anthony Muroni, che ha avviato un lavoro comune anche sui beni monumentali della Chiesa.

Fonte: Link Oristano

