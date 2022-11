A questo proposito il presidente Anthony Muroni, anche in considerazione della necessità di impegnare i fondi del “Grande progetto Mont’e Prama” su recinzione, videosorveglianza e infrastrutturazione, oltre che quelli destinati alla musealizzazione prevista dal concorso internazionale di idee che scadrà a dicembre, preannuncia iniziative presso il MiC e la Regione Sardegna: “Ho dato mandato all’Area tecnica di ricostruire nel dettaglio le procedure che hanno portato alla concessione dei finanziamenti per l’esproprio, con i relativi tempi di spendita, e quelle che hanno decretato la pubblica utilità dei terreni interessati. Abbiamo necessità di fare presto e bene, senza ulteriori rinvii”.

“Abbiamo dei fondi dedicati da impegnare entro fine dicembre 2022, nell’attesa di poter essere messi in condizione di studiare ed effettuare ricerche nel resto dell’area”, ha aggiunto Canu. “Nell’ottobre del 2021 il MiC ha decretato i vincoli diffusi su undici ettari, ma le operazioni di esproprio, che sono affidate al Comune, scontano una tempistica che fino a qua non ci ha consentito di programmare nel dettaglio gli interventi”.

“Nell’accordo con la Fondazione abbiamo voluto ricomprendere anche l’impegno per la valorizzazione culturale e turistica, fatte salve le esigenze liturgiche, delle chiese di San Giovanni e San Salvatore”, ha aggiunto monsignor Carboni. “Coinvolgere un ente che ha mostrato il suo attivismo e la sua affidabilità in questo primo anno e mezzo di vita ci rassicura in merito agli interventi di manutenzione necessari per preservare e valorizzarle sempre di più, nel circuito di visite e nella conoscenza e frequentazione da parte di un pubblico sempre più ampio”.

“La Chiesa arborense ha scelto di unirsi agli sforzi che il sistema istituzionale sta portando avanti per tutelare e valorizzare l’imponente patrimonio archeologico e culturale del Sinis”, ha detto il presidente della Fondazione Anthony Muroni, “apportando come Fondo di dotazione i terreni che, dal 1974 a oggi, hanno restituito la quasi totalità del complesso scultoreo monumentale di Mont’e Prama, composto da statue, modelli di nuraghe e betili”.

L’Arcidiocesi di Oristano diventa socio sostenitore della Fondazione Mont’e Prama e porta in dote i terreni nei quali sono stati scoperti i Giganti. L’intesa firmata oggi è un nuovo tassello nella costruzione di un sistema di gestione dei beni culturali diffuso, per la valorizzazione culturale e turistica anche delle chiese di San Giovanni di Sinis e San Salvatore.

Firmato l’accordo, entra come socio sostenitore. Presto la domanda per nuovi scavi

Fonte: Link Oristano

