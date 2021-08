L’appello di Radio Zampetta Sarda: “Stop agli abbandoni, sono una crudeltà”

Radio Zampetta Sarda collabora con le numerosissime colonie feline per dire: “Stop agli abbandoni.”

Quest’anno abbiamo ricevuto un’infinità di appelli di abbandoni, noi di RADIO ZAMPETTA SARDA vogliamo sensibilizzare tutta la collettività a NON ABBANDONARE ma a STERILIZZARE.

È un vero atto di inciviltà, nonché di pura crudeltà strappare i cuccioli addirittura ancora prima dello svezzamento e buttarli come rifiuti in un campo, in una colonia o ancor meglio in una scatola di cartone ben sigillata.

Questi gatti sappiatelo sono destinati a una morte atroce, a sofferenze indescrivibili, al panico totale, a essere investiti o sbranati dai cani.

Vi chiediamo di avere un senso civico, di porre fine a queste crudeltà.

Il primo passo da fare per ovviare a questo problema è STERILIZZARE, quando non siete in grado di poter affrontare un costo chiedete aiuto, da poco è stata istituita nei vari comuni la nuova figura DEL GARANTE DEGLI ANIMALI, rivolgetevi al garante quando siete in difficoltà, oppure se non potete garantire le cure necessarie per una vita dignitosa al micio, NON ADOTTATE!

I gatti che vengono abbandonati nei pressi delle colonie, sono destinati a morire, sapete il perché?

Ve lo spieghiamo se non lo sapete!

I gatti per natura sono TERRITORIALI, che vuol dire?

Ciò vuol significare che quelli che ormai vivono in quel territorio ne diventano i PADRONI, non accettando i nuovi ingressi.

Il gatto abbandonato avrà vita difficile, i gatti del posto non gli consentiranno di avvicinarsi per cibarsi e verrà ripetutamente attaccato. Immaginate lo scenario o ancor meglio immedesimatevi per una volta in queste povere creature, se avete dei sentimenti potete ben capire a quali atroci crudeltà sono destinati, per poi morire.

Il tutto sulle spalle di chi un senso civico lo ha!

Di chi tra i vari volontari arriva a non sbarcare il lunario a fine mese per aiutare il FRUTTO DEGLI INCIVILI, i poveri mici abbandonati che hanno diverse esigenze, hanno bisogno di cure, perché un semplice raffreddore si evolve in una gravissima infezione alle vie respiratorie fino alla morte.

Molte volte gli abbandoni sono frutto della morte dei proprietari e la soluzione più veloce è quella di buttare il gatto domestico in strada, ma vi rendete conto cosa comporta? Un gatto abituato a vivere in casa, protetto dai pericoli, abituato a essere nutrito, curato a vivere in un ambiente pulito, a stare al caldo nei mesi invernali e al fresco nel periodo estivo non potrà mai sopravvivere! Vivrà nel terrore totale incapace di provvedere alla sua sopravvivenza.

E che dire dello scenario che si presenta ai numerosi turisti, di certo non è un bel bigliettino da visita.

Chiediamo aiuto alle Istituzioni che dovrebbero intervenire con leggi punitive serie, perché nel 2021 È VERGOGNOSO TALE SITUAZIONE DI DEGRADO, NON SOLO AMBIENTALE MA ANCHE MENTALE.

Chiediamo una campagna di sensibilizzazione al NON ABBANDONO che deve partire e raggiungere i più piccoli, quindi dalle scuole materne, sono loro il nostro futuro!

Chiediamo a tutta la collettività di collaborare : ” NON ABBANDONATE.”

Gli animali sono esseri viventi che vivono gli stessi sentimenti dell’uomo, rispettateli e diamo segno di avere una responsabilità civica, evitiamo tutte queste sofferenze a delle meravigliose creature dotate di forti sentimenti di AMORE, chi li vive ve lo può garantire.

