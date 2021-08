L’appello di pediatri e ginecologi: “Sì al vaccino a over 12 e donne incinte”

L’appello a vaccinarsi, per gli over 12 e le donne incinte di tutta l’Italia, protocollato al ministero della Salute arriva da varie associazioni d li medici ginecologi e pediatri: Società Italiana di Neonatologia (Sin), Società Italiana di Pediatria (Sip), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (Aogoi), Associazione Ginecologi Universitari Italiani (Agui), Società Italiana di Medicina Perinatale (Simp), Associazione Ginecologi Territoriali (Agite) e Società Europea di Rianimazione Pediatrica e Neonatale (Espnic) hanno chiesto, ufficialmente, di promuovere la vaccinazione per queste due categorie, in quanto “i sieri sono assolutamente sicuri”. Lo riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net .

Dunque, dagli esperti arriva il sì, il via libera al vaccino anti Covid per le donne in gravidanza e allattamento, e per i ragazzini sopra i 12 anni, visto che non è una pratica ancora abbastanza diffusa. A caldeggiare i vaccini contro il Coronavirus neonatologi, pediatri e ginecologi, che lanciano un appello al ministero della Salute, sottolineando i rischi del virus “anche per queste categorie” e chiedendo che “sia promossa il più possibile la vaccinazione delle donne in gravidanza e in allattamento oltreché dei bambini di età superiore ai 12 anni, e più piccoli quando vaccini dedicati saranno disponibili”.

