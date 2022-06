L’appello di Letizia per adottare Diamante e i suoi fratellini

L’ appello di Letizia da Cagliari per un’ adozione del cuore per Diamante e i suoi fratellini, che purtroppo non hanno ricevuto nessuna richiesta: “Si, hanno le zampette un po’ grandi, sono incroci di maremmano, ma non ditelo come se fosse una loro colpa.

La colpa è di chi, ancora oggi, fa nascere cuccioli ( in questo caso 9) per strapparli alle loro mamme e abbandonarli come rifiuti in posti spesso isolati, in cui sono trovati per miracolo. Abbiamo perso il conto di tutti i cuccioli di mix maremmano che siamo riusciti a dare in adozione in questi anni e sapete una cosa? Non c’è una famiglia che si sia pentita della sua scelta, sono cani meravigliosi e sicuramente in tanti potranno confermarlo”. Prendere un cane è un impegno a prescindere dalle sue dimensioni, ma regala un infinità di emozioni. Quindi se avete la possibilità non rinunciate a prenderne uno solo per paura o pregiudizio. Diamante, Rubino e gli altri fratellini vi aspettano. Per info: +39 338 523 2398 +39 39 390 848 89