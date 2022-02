Arborea

Incontro alla 3A di una delegazione del partito

“Siamo già al lavoro per portare in Parlamento la questione Arborea”. È questa la promessa fatta dal deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, dal senatore Luca De Carlo, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura, dal consigliere regionale e coordinatore provinciale di FdI, Francesco Mura, e dai dirigenti del circolo locale del partito.

In visita ad Arborea per dare voce al grido d’allarme degli allevatori, duramente penalizzati dal caro prezzi, gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno incontrato le realtà produttive del territorio.

“Abbiamo voluto incontrare il nuovo Cda della 3A”, hanno dichiarato, “per solidarietà e perché, dopo il loro grido d’allarme lanciato, non potevamo restare immobili davanti a chi non ha mai chiesto aiuto e ora, giustamente, richiede attenzione e azioni per salvaguardare un patrimonio economico e sociale”.

“Siamo preoccupati”, hanno proseguito Deidda, De Carlo, Mura e i dirigenti locali di FdI, “preso atto delle difficoltà dovute, non solo a un oggettivo rincaro dei prezzi dell’energia, dei mangimi, delle materie prime, c’è il peso dell’insularità. La situazione è grave e a rischio. Stiamo già studiando i provvedimenti da presentare. Serve l’attenzione di tutte le forze politiche e soluzioni immediate”.

“Due sono gli interventi da mettere subito in atto”, hanno concluso gli esponenti di Fratelli d’Italia, “uno che garantisca liquidità e copertura economica per evitare che, a seguito dell’impennata dei costi di materie prime ed energia, tante imprese falliscano. E l’altro di tipo strutturale che sancisca la strategia e la difesa del settore agricolo e del latte in primis, in quanto settore strategico di interesse nazionale in un’Europa dove nazioni come Francia e Germania difendono i propri prodotti”.

