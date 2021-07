L’appello a Radio Zampetta sarda: un’adozione del cuore per questo dolcissimo gattino

CAGLIARI. AIUTIAMO QUESTO POVERO GATTINO A TROVARE UNA FAMIGLIA CHE GLI DIA TANTO AMORE.

TRE MESI, MASCHIETTO È STATO RECUPERATO DALLA STRADA INSIEME ALLA SORELLINA, FRUTTO DI UN’ADOZIONE NON RESPONSABILE. LUI E LA SORELLINA VENIVANO MESSI IN STRADA QUANDO I PADRONI USCIVANO. RECUPERATI PER MIRACOLO, SONO STATI MESSI IN STALLO.LA SORELLINA HA TROVATO ADOZIONE, LUI È RIMASTO SOLO, DALLA FOTO SI LEGGE LA TRISTEZZA NEI SUOI OCCHI.SI CERCA ADOZIONE DEL CUORE.FACCIAMO IN MODO CHE I SUOI OCCHI SORRIDANO NUOVAMENTE.INFO +39 338 570 8368

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda