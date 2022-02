L’antica chiesetta di Ruinas illuminata per solidarietà con le persone che soffrono di malattie rare

Ruinas L’iniziativa dell’amministrazione comunale Anche Ruinas ricorda la giornata delle malattie rare, giunta oggi alla quindicesima edizione e promossa a livello locale dall’Associazione Agapanthus Sardegna ODV, guidata dalla presidente Romina Cambedda. Questa sera la chiesetta di San Teodoro è stata illuminata con i colori della campagna di sensibilizzazione, il fuxia, il verde e l’azzurro. “Sentiamo il dovere di manifestare solidarietà e attenzione nei confronti dei pazienti e delle famiglie chiamati ad affrontare una malattia rara anche nella nostra comunità, con l’illuminazione della nostra chiesetta, per focalizzare l’attenzione sulle necessità e i bisogni che la convivenza con una malattia rara comporta nel quotidiano”, ha dichiarato la vicesindaca di Ruinas, Alice Serra. “Per i pazienti e per i loro familiari l’obiettivo comune è unico: portare l’attenzione di tutti su queste malattie, affinché esse e le loro cure non rimangano sconosciute”.

“La giornata”, ha dichiarato il sindaco di Ruinas Gianni Tatti, “è un momento di riflessione che la nostra amministrazione ha voluto sposare per testimoniare la vicinanza e il supporto alle persone che soffrono di malattie rare”. “Ringrazio Agapanthus Sardegna per averci voluto coinvolgere”, ha proseguito Tatti, “lo scopo è quello di informare circa i bisogni concreti delle malattie rare e valorizzare in tutto il mondo il principio della equità come accesso alle pari opportunità, valorizzando il potenziale delle persone con malattie rare. Sentiamo il dovere di tenere alta l’attenzione su questo tipo di malattie, ricordarne l’esistenza, essere al fianco di chi ne soffre e delle famiglie tenute a sostenere difficili percorsi di cura e assistenza.

Gianni Tatti e Alice Serra

Fonte: Link Oristano