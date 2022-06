Un anno fa fecero scalpore alcune dichiarazioni di Carta rilasciate, a proposito della love story con Campedelli, a Vanity Fair. Il cantante dichiarò la propria volontà di sposarsi e di « adottare e mettere al mondo un figlio con un utero in affitto. Non la trovo disumano, se all’origine c’è l’atto consapevole e compassionevole di una donna, che decide di aiutare un amico, un familiare, un estraneo”.

E’ finita la storia d’amore tra il cantante Marco Carta e il fidanzato Sirio Campedelli. L’annuncio sulla pagina Instagram dell’ex vincitore del festival di Sanremo, in occasione del lancio nuovo brano Sesso Romantico. “Ne approfitto per dirvi anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore”, ha sottolineato il musicista sardo, “sempre. La musica, la mia compagna di vita mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò più sull’argomento, che si parli di musica”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail