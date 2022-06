Terralba

Il racconto dell’esperienza in Sardegna, prima di tornare in Danimarca e in Argentina



È stato un anno scolastico ricco di emozioni, quello che hanno appena trascorso due ragazze ospitate a Terralba e a Mogoro, arrivate in Italia tramite l’associazione Intercultura.

Asta e Pia, entrambe di 17 anni, hanno frequentato rispettivamente il Liceo scientifico sportivo e il Liceo artistico di Oristano. Torneranno nei loro paesi – Danimarca e Argentina – con un bagaglio ricco di esperienze, di viaggi e di incontri che difficilmente dimenticheranno e che saranno senz’altro preziosi per la vita adulta.

Ma è ancora presto per fare le valigie e rientrare a casa: ora le due giovani si preparano al campo di fine esperienza in programma da oggi fino a domenica 12 giugno a Oristano, in compagnia di tutti i ragazzi stranieri che hanno studiato in Sardegna grazie a Intercultura.

Le ragazze si sono integrate in tutti gli ambienti che hanno frequentato, dalla scuola agli amici, alla famiglia. Loro stesse sono diventate amiche inseparabili e hanno apprezzato la cultura italiana: hanno visitato Milano, Genova e la Toscana in compagnia di volontari della sede terralbese di Intercultura e ora parlano fluentemente l’italiano.

Fin dal loro arrivo, a settembre, Asta e Pia sono state ben accolte dai loro compagni di classe, i quali durante i dieci mesi trascorsi insieme hanno voluto scoprire tradizioni, usanze e curiosità della Danimarca e dell’Argentina. I professori non le hanno perse di vista neanche un giorno, adattando il programma scolastico in base alle scuole di provenienza e alle loro passioni: Pia vorrebbe diventare una designer di moda, Asta un’ingegnera e sportiva.

«È stato entusiasmante accogliere Asta in famiglia”, racconta Rosa Salaris, madre ospitante della ragazza e responsabile dell’ospitalità della sede di Terralba di Intercultura. “Con lei, ho imparato a vedere le cose con occhi diversi: persino i nostri piccoli monti e il cielo, che lei ha ammirato in questi mesi. Era meravigliata dalla bellezza del paesaggio, molto diverso da quello danese».

«Le ragazze hanno voluto imparare qualche parola in lingua sarda, compresi alcuni modi di dire. Prima di arrivare in Sardegna avevano scritto una mail alle famiglie ospitanti, chiedendo se parlassero il sardo. Sapevano che è una lingua importante, alla pari dell’italiano», conclude Rosa Salaris.

Venerdì 10 giugno 2022