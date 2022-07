L’Akènta Summer Fest è stato un regalo della Cantina Santa Maria La Palma alla Sardegna per festeggiare insieme l’estate 2022 e il ritorno alla normalità: due ottimi motivi per un brindisi con le bollicine di Akènta, lo spumante sardo simbolo dell’isola e sinonimo di Sardegna e divertimento.

Il suo set era una proposta di alcune delle hit più importanti, da Thunder a La Danza delle Streghe, passando per Che ne sanno i Duemila sino all’intramontabile Blue degli Eiffel65, proposta in chiave remix, un vero cavallo di battaglia che ha consacrato la fama del dj.

La spettacolo ha progressivamente aumentato d’intensità fino al momento clou: all’1 è cominciato lo show di Gabry Ponte, un grande live che ha fatto divertire migliaia di persone. Il dj, uno dei più importanti in Italia, ha infiammato l’arena con un’esibizione straordinaria, attesa in tutta la Sardegna.

Fonte: Link Oristano

