Cagliari

Ad aprile tanti laboratori e incontri per promuovere la consapevolezza sul tema

Un aeroporto per tutti, che non sia solo di passaggio ma che diventi anche un luogo familiare, di incontro e dove potersi sentire a proprio agio. L’aeroporto di Cagliari ha deciso di dare il proprio contributo in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo.

Lo farà illuminandosi di blu il 1° e il 2 aprile e darà il via a una serie di appuntamenti volti alla sensibilizzazione sul tema organizzati da Sogaer in collaborazione con l’associazione Diversamente. Gli incontri e i laboratori che avranno luogo nella biblioteca dell’aeroporto coinvolgeranno bambini e ragazzi in età scolare, assieme alle loro famiglie.

L’aeroporto, spesso vissuto dalle persone con autismo in viaggio come ambiente estraneo e poco accogliente, si trasformerà così in un luogo più familiare dove sarà possibile giocare, disegnare, parlare di libri e scambiare esperienze.

Come già accaduto in occasione del progetto ENAC Autismo, un viaggio attraverso l’aeroporto nato per rendere gli spostamenti in aereo più agevoli possibile alle persone con autismo e ai loro accompagnatori, la società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari è stata supportata nell’ideazione e nell’organizzazione degli eventi del prossimo mese di aprile da Diversamente, associazione da anni impegnata fattivamente nell’applicazione dei contenuti della “Carta dei diritti delle persone autistiche”.

Il programma degli incontri sull’autismo all’Aeroporto di Cagliari prevede un laboratorio di lettura in lingua sarda del libro “Luigi il macchinista”, dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia: è in programma per giovedì 1° aprile, alle 17. A seguire sempre nella stessa giornata ci sarà l’accoglienza della delegazione degli atleti del “Progetto Filippide Cagliari” – in partenza per Roma per partecipare alla Run for Autism, la maratona internazionale per l’autismo – e la documentazione di tutte le fasi del viaggio.

Qualche giorno dopo, mercoledì 13 aprile alle 17, presentazione del libro “Prendi la mia mano blu”, in presenza dell’autore Nicola Abis, un ragazzo con autismo. La settimana successiva, mercoledì 20 aprile, sempre alle 17, la presentazione laboratoriale del libro “Apprendere in movimento” di Claudia Costa.

“Vorremmo che in aeroporto si sentissero a proprio agio davvero tutti”, ha dichiarato Renato Branca, amministratore delegato di SOGAER. “Migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri con autismo e dei loro accompagnatori è un obiettivo che si persegue con percorsi dedicati, personale attento, accogliente e adeguatamente formato ma, soprattutto, con tanta consapevolezza: contiamo che gli eventi che abbiamo organizzato sul tema dell’autismo possano contribuire in tal senso”.

“I progetti di sensibilizzazione e di promozione dell’inclusione, come questo realizzato grazie alla volontà e all’impegno di SOGAER, possono e devono contribuire a un oggettivo miglioramento della qualità della vita delle persone autistiche e delle loro famiglie”, ha affermato Pierangelo Cappai, presidente dell’associazione Diversamente, “garantendo a tutti di poter fruire dei medesimi diritti e delle stesse opportunità concesse alla generalità della popolazione ed eliminando ogni eventuale ostacolo alla piena realizzazione personale. Non a caso, lo slogan scelto da Autismo Europa per la giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo 2022 è “A Happy Journey through life”, un viaggio felice attraverso la vita: quale luogo migliore per rappresentare questo viaggio ideale, se non proprio l’aeroporto?”.

Fondata per volontà di alcuni genitori di persone con autismo, l’associazione Diversamente ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie, attraverso la promozione, la diffusione e l’applicazione concreta della “Carta dei diritti delle persone autistiche”.

Mercoledì, 30 marzo 2022

