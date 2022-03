Alghero

Avviso della Sogeaal: ecco i requisiti



C’è tempo fino a venerdì 11 marzo per candidarsi alla selezione di accesso a due corsi di formazione finalizzati all’assunzione di addetti di scalo e addetti carico-scarico bagagli che opereranno presso l’aeroporto di Alghero.

Gli avvisi sono stati pubblicati dalla Sogeaal, la società che gestisce l’aeroporto di Fertilia.

I requisiti per partecipare alla selezione del corso di formazione per addetti di scalo sono diploma scuola media superiore, buona conoscenza della lingua inglese, cittadinanza comunitaria, età compresa tra i 20 e i 40 anni, disponibilità al lavoro a turni h24, patente B, buona predisposizione al contatto col pubblico, buone capacità interpersonali e propensione al lavoro in squadra in un ambiente proceduralizzato.

I requisiti per partecipare alla selezione del corso di formazione per addetti carico-scarico bagagli sono invece diploma di scuola media inferiore o titoli superiori, il possesso della patente B, cittadinanza comunitaria, età compresa tra i 18 e i 40 anni, disponibilità al lavoro a turni h24, predisposizione al lavoro di squadra in un ambiente proceduralizzato.

Chi fosse interessato a sottoporre la propria candidatura può compilare il modulo alla pagina “Lavora con noi” sul sito web dell’aeroporto di Alghero.

Martedì, 8 marzo 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.