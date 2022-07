Nella giornata del caos assoluto nei cieli di tutta Italia c’è chi non si è perso d’animo e ha trasformato la noiosa attesa in un imperdibile mini-evento firmato Sardegna. Voli cancellati e in ritardo ieri hanno messo davvero a dura prova la pazienza dei viaggiatori, bloccati per ore negli aeroporti. Come a Fiumicino, dove ieri il volo per rientrare a Cagliari era in ritardo già da più di un’ora. Fra i passeggeri in attesa, i componenti del coro Ghentiana di Ruinas, reduci dalla prestigiosa esibizione a San Pietro nella messa di sabato e in quella di domenica nella basilica di Assisi. E così, per rendere meno pesante l’attesa visto che del volo delle 22.40 non c’era ancora traccia, hanno deciso di metter su un miniconcerto utilizzando il pianoforte a disposizione di tutti nello scalo romano e cantando una serie di canti tradizionali della Sardegna. Il maestro Gianni Puddu si è seduto davanti al pianoforte posto proprio davanti al Gate 4 dove il loro volo era stato chiamato e ha iniziato a suonare, mentre il coro ha intonato alcuni brani del suo repertorio. In pochi istanti centinaia di persone si sono avvicinate ad ascoltare e godere di quella inattesa sorpresa, mentre il video è diventato virale in pochi minuti su social e web.

L'articolo L’aereo è in ritardo, Coro sardo improvvisa concerto a Fiumicino proviene da Casteddu On line.