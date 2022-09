L’addio di Cagliari a Simone Murgioni nella chiesa di La Palma, la mamma: “Sei stato un esempio per tanti giovani”

La commozione è ancora immensa, e aumenterà sicuramente domani, sabato 10 settembre quando, alle sedici, inizierà il funerale di Simone Murgioni, fissato nella chiesa de La Palma, in via Favonio a Cagliari. Re delle serate danzanti per decenni, titolare de Lo Sciabecco, di Niu e di Pisca, di casa in tantissimi locali: il 49enne è stato stroncato da un infarto, lasciando una figlia di appena quattordici anni, Viola, una compagna, Maria Francesca Sedda, e i genitori Beniamino e Maria Gabriella Meloni, ex sindaca di San Vito. Sui social continuano a crescere i messaggi di cordoglio e di ricordo di Murgioni, dai suoi più cari amici e collaboratori ai tanti deejays che hanno avuto l’onore di lavorare insieme a lui. “Cerchiamo di riprenderci anche se è umanamente impossibile. Caro Simo, per sorridere provo a pensare a ‘Timo Timo’, così ti chiamano da sempre i gemellini, il mio caro Timo. Sempre con il sorriso, sempre propositivo e generoso, come fa un vero leader. Tu sempre coccoloso e premuroso verso noi, i tuoi ‘fratellastri’, sempre con te, ai quali hai dato tantissimo. Grazie per la fiducia e per la tua sincera amicizia. Felicità che oggi non consola, è l’averti come al solito sbaciucchiato per bene anche l’ultima serata”, scrive Cesare Monni. Molto toccante il ricordo di mamma Maria Gabriella, affidato a Facebook: “Tenteremo di reagire. Simon ha lasciato un solco sulla terra. Un esempio per tanti giovani. Le preghiere e la vicinanza di tantissimi persone ci sta aiutando. Vivremo nel suo ricordo. Grazie Simon per tutto quello che ci hai donato nella tua breve vita”.