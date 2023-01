Dopo il grande successo televisivo, mercoledì 4 gennaio alle 18,30 presso il cinema Vittoria di Uta, Moreno Porcu saluterà e ringrazierà i suoi compaesani e tutti coloro i quali lo hanno supportato durante la sua partecipazione al programma di punta del sabato sera su Rai 1 “Ballando con le Stelle”. Utese di 34 anni, è stato pluricampione italiano di danza latinoamericana da giovanissimo. Le sue performances sono apprezzatissime anche fuori i confini nazionali infatti, fa parte della Compagnia Australiana Burn the Floor, oltre ad aver partecipato alle tournée in Inghilterra, Scozia e Irlanda della celebrity inglese Brendan Cole. Ballerino professionista è un apprezzato Maestro di ballo certificato che insegna in tante qualificate scuole in tutta Italia.

In contemporanea con la partecipazione al cast di Ballando con le Stelle ha condiviso il palcoscenico in un evento contro il bullismo che vedeva protagonisti gli artisti di spicco dello spettacolo come Achille Lauro, Alessia Marcuzzi, Maria Grazia Cucinotta, sotto la direzione artistica di Luca Tommasini, che collaborò con la Superstar Madonna.

Nel cast della famosissima trasmissione capitanata da Milly Carlucci ha ballato in coppia con l’olimpionico di nuoto Alex Di Giorgio, ricevendo l’unanime apprezzamento, per il valore artistico e dei valori da loro espressi, sia dalla giuria che dal pubblico da casa che gli ha riservato un grande favore tramite i social. La serata prevedrà alcuni momenti d’intrattenimento a cura della Consulta delle Donne, del Centro studi Danzarte e dell’ASD Butterfly.

Moreno Porcu entusiasta di riabbracciare la sua Comunità: I valori più importante che ho voluto portare sono stati quelli di libertà e di totale inclusione. La risposta del pubblico mi conferma che il messaggio è arrivato forte e chiaro. Questa per me è stata la vera vittoria.

Il Sindaco Giacomo Porcu: Moreno conferma di avere nel cuore il nostro paese al quale conferma sempre grande disponibilità e attenzione, come il saluto di settembre alle scolaresche prima di iniziare questa splendida avventura televisiva. Siamo orgogliosi del cammino che ha fatto meritandosi ogni importante risultato grazie ad un grande lavoro e senza lesinare fatica e sacrifici. Un esempio per ognuno che con passione e dedizione si possono realizzare anche i sogni apparentemente più incredibili.

Per noi Amministrazione è ogni volta un piacere poter rendere un po’ del grande lustro che i tantissimi talenti utesi danno al nostro paese in ogni campo.

L’assessore alla Cultura Andrea Onali: “Uta si conferma un Paese che come da tradizione continua a sfornare talenti così nello sport come nella cultura. Il percorso di Moreno ci rende orgogliosi ed è sicuramente uno stimolo per proseguire a investire nelle strutture dove le società e le associazioni coltivano la crescita di questi talenti”.

