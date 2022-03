L’abbraccio di Cagliari alle famiglie ucraine, nuovo gruppo di profughi in arrivo

Nuovo gruppo di profughi dall’Ucraina in arrivo a Cagliari. Oggi grazie al Ministero della Difesa che domani effettuerà il ponte aereo tra Bucarest e Cagliari arriverà il secondo gruppo di famiglie ucraine insieme al console Anthony Grande. Alcune ore in più di sosta a Bucarest daranno la possibilità alle famiglie che ieri non ci erano riuscite di raggiungere il punto d’incontro e unirsi al gruppo in partenza. L’annuncio è del consolato onorario dell’Ucraina a Cagliari.

Intanto va avanti a Cagliari la raccolta di solidarietà a sostegno del popolo ucraino. All’unanimità il Consiglio della Municipalità di Pirri ha temporaneamente destinato lo spazio Ex Dazio di piazza Italia alla raccolta di generi alimentari.

Questi i giorni e gli orari in cui si può contribuire alla raccolta benefica: mercoledì, dalle 16 alle 18 e sabato, dalle 9 alle 13.